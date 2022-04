Black Clover: per quale motivo Asta venne abbandonato? La verità viene a galla

Nei primissimi frangenti di Black Clover, vediamo due piccoli pargoli venire abbandonanti dinanzi al portone della Chiesa di Hage. Quei due bambini, cresciuti in povertà nell’orfanotrofio situato nella regione Plebea del Regno di Clover, sono ora due dei maghi più potenti dei Cavalieri Magici. Per quale motivo Asta venne abbandonato?

Nell’ultimo episodio dell’anime di Black Clover, fermo ormai da un anno, gli spettatori hanno avuto modo di conoscere Licita. La donna ha cresciuto il piccolo demone Liebe come se fosse suo figlio, ma allora perché non ha donato il suo amore ad Asta? Nel più recente capitolo scritto da Yuki Tabata, finalmente viene approfondita ulteriormente questa storia.

Nello scontro con Lucifero, in Liebe riaffiorano i ricordi di sua madre. Per la prima volta, Asta osserva il volto di Licita, che però riconosce unicamente come la madre di suo fratello. Queste memorie, rinsaldano il loro legame, formando una nuova Devil Union Mode.

Tuttavia, nel capitolo 328 emergono ulteriori dettagli sul passato. Liebe ricorda che una volta Licita gli parlò del suo vero figlio. La donna, rivelò che quel bambino nacque sano, ma che dovette abbandonarlo per via dei suoi particolari poteri. Se Licita avesse tenuto Asta con sé, avrebbe finito non solo per prosciugargli il mana, ma anche per ucciderlo.

Quella decisione le spezzò il cuore, ma Licita ha amato Asta anche da lontano. L’amore materno, ora permette ad Asta e Liebe di affrontare Lucifero ad armi pari.