Black Clover, la nascita di una coppia è quasi ufficiale? Lo sviluppo nel capitolo 354

Asta ha sempre inseguito sorella Lily, naturalmente senza avere chance di farcela. La donna si è completamente votata alle divinità e a un ruolo più sacerdotale, pertanto non avrebbe mai accettato le avance di Asta, che invece è osservato con cura da Noelle, Mimosa e altre. Ma in Black Clover si può parlare anche di altre coppie.

Ci sono stati diversi momenti in cui si è assistito a un particolare scambio tra Yami Sukehiro e Charlotte Roselei. La comandante dei cavalieri magici della Rosa Blu è invaghita del capitano del Toro Nero ormai da tempo, e in Black Clover più volte questo sentimento è venuto alla luce. Nonostante i tentativi di avvicinarsi, Charlotte ha impiegato tanti capitoli per dichiararsi a Yami, tra l'altro non riuscendoci neanche pienamente a causa dello stato mentale del capitano.

Ora però le cose sembrano cambiate, con il capitolo 354 di Black Clover che ha fatto sì iniziare la sanguinosa battaglia finale, ma prima di questa ha dedicato un momento tenero proprio a questa coppia. Prima che Lucius arrivasse nei paraggi, Yami e Charlotte stavano parlando, quando il primo ha proposto alla donna di andarsi a prendere un tè insieme quando tutto sarebbe finito. Sicuramente non è niente di particolarmente concreto, ma il capitano che si fa avanti porterà sicuramente questa potenziale coppia a fare un passo in più verso la dimensione romantica definitiva.

Ovviamente, prima di tutto entrambi devono sopravvivere alla pericolosa battaglia che li aspetta, con un Lucius Zogratis che ha già tolto di mezzo Jack e che sembra sempre più divino e onnipotente.