Black Clover: nel capitolo 188 uno dei personaggi si vuole sacrificare?

Il personaggio di Henry è sempre rimasto nascosto fino all'ultima saga, con Yuuki Tabata che ha deciso di mostrare poco di questo personaggio di Black Clover. O almeno, fino ad ora. Nel capitolo 188 del manga, Henry prenderà una decisione difficile. Attenzione spoiler dopo il salto.

Lo scontro con Gauche si sta prolungando enormemente, con il posseduto che riesce a sventare ogni attacco proveniente dal gruppo del Toro Nero e infliggendogli anche numerosi danni. Ma Henry, personaggio sconosciuto fino a pochi volumi fa di Black Clover, decide di usare il suo potere senza limiti in un attacco kamikaze.

Fin dalle prime pagine, ci viene mostrata quella che è stata la vita solitaria del mago. Nato in una famiglia benestante, Henry è maledetto con un potere che succhia il mana da ogni essere vivente che gli è intorno per poter rimanere in vita, a causa di un corpo troppo malandato per sopravvivere da solo. Questo però avrà l'effetto di non essere gestibile dalla sua casata, che decide così di abbandonarlo in una casa che riesce a riciclare il mana.

Henry trascorre i giorni in solitudine fino all'arrivo di Yami prima e del Toro Nero poi, a cui lui deve la vita per la continua nutrizione che gli hanno donato. È proprio per questo che, durante il combattimento, Henry si separa dal gruppo formato da Asta, Gray e Gordon per lanciarsi in un attacco suicida contro Gauche, nel tentativo di sprigionare tutto il suo potere di assorbimento contro l'elfo. L'attacco però non sta funzionando: la riserva di mana del nemico è troppo grande per essere assorbita in così breve tempo, pertanto l'elfo e la sorella sono rimasti inermi, mentre Henry si sta lanciando in un attacco suicida inutile.

Il ragazzo viene salvato appena in tempo da Asta, nella sua forma demoniaca, e la combinazione di magie di Gordon e Gray. Proprio grazie a questa nuova raffica di attacchi del trio, Asta riesce a colpire con la sua spada il compagno posseduto, ponendo probabilmente fine all'esistenza dell'elfo.

Il prossimo capitolo di Black Clover sarà pubblicato il 21 gennaio nel numero #09 di Weekly Shonen Jump, secondo numero ufficiale del 2019 della famosa rivista.