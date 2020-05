Black: Clover: Nero prende vita in un affascinante cosplay

Black Clover è una delle opere più promettenti dell'ultima generazione targata Weekly Shonen Jump, complice di un successo che ha spinto la produzione ad andare ben oltre il primo centinaio di episodi. Il successo dell'anime, inoltre, è rettificato da una solida community che supporta il franchise con straordinarie manifestazioni di creatività.

Nonostante Noelle resti l'eroina del franchise, il sensei Yuki Tabata è riuscito a fare in modo di ritagliare una grossa fetta di popolarità al personaggio di Secre Swallowtail, più comunemente conosciuta con il nome di Nero. Come sappiamo, infatti, la ragazza è stata trasformata in uccello dal Primo Imperatore della Magia, in seguito a un piano intercorso negli ultimi 500 anni. Solo l'intervento di Finral e con l'ausilio delle Pietre Magiche è stato possibile riportarla al suo aspetto originario.

Con il passare del tempo, Nero è diventata una beniamina del pubblico, apprezzata notevolmente dall'intera fan-base di Black Clover. In onore del personaggio, l'artista purai.pricosplayer le ha dedicato una straordinaria interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che immagina Secre secondo un immaginario davvero affascinante. Il cosplay in questione, inoltre, ha riscosso un discreto successo su instagram, con svariati commenti entusiasti del risultato finale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.