Black Clover: una Noelle incantevole nel cosplay di Mayweda

I maghi di Black Clover sono stati una costante fissa nel palinsesto televisivo giapponese e non. Come accade per anime di lungo corso come ONE PIECE, o per altri conclusi come Naruto e Bleach, Studio Pierrot ha optato una messa in onda costante per Black Clover nel corso degli ultimi tre anni e mezzo.

Una corsa interrotta a fine marzo quando è andato in onda l'ultimo episodio di Black Clover. Adesso bisognerà attendere parecchio prima di rivedere Asta e i suoi amici, che torneranno però nei prossimi anni, grazie al film di Black Clover. Non si sa ancora molto su questo lungometraggio, ma è certo che vedremo tutti i personaggi principali in azione, compresa la maga Noelle Silva.

Membro del Toro Nero, Noelle è stata la prima figura femminile di spicco a comparire nel manga e nell'anime, diventando sempre di più un personaggio fondamentale e in costante crescita. Il fandom la apprezza molto e per questo esistono vari cosplay di Noelle Silva, e uno di questi potete trovarlo in basso alla notizia.

Su Instagram, la cosplayer Mayweda ha proposto la sua versione di Noelle. Capelli argentati raccolti in due codini, abito bianco e viola che le dona un aspetto regale e brillanti occhi viola: questa Noelle sembra rispecchiare in tutto e per tutto quella dell'anime.