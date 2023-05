Black Clover, Noelle ha un nuovo partner: ecco il sostituto di Undine

La saga finale di Black Clover non aveva ancora riservato il giusto spazio a una delle protagoniste della serie. Nel capitolo 359 dell'opera shonen di Yuki Tabata riappare finalmente Noelle Silva e la maga del Toro Nero pare essere decisamente più forte di come la avevamo lasciata.

In questo arco narrativo finale di Black Clover sia Yuno che Asta sembrano aver raggiunto un livello equiparabile a quello dei Capitani delle Compagnie Magiche di Clover. Se Yuno ha già dimostrato il suo valore schierandosi in prima persona contro Lucius Zogratis, Asta deve invece rivelare appieno i frutti dell'allenamento nel Paese del Sole. Chi invece era rimasta nell'ombra era Noelle.

Noelle Silva era stata una delle stelle della battaglia nel Regno di Spade, ma parte del merito era da attribuire a Undine. La regina del Regno di Hearts Lolopechka le aveva affidato lo Spirito dell'Acqua, permettendole di acquisire la magia Valkyrie Dress con la quale danzava sul campo di battaglia come faceva un tempo sua madre. Alla fine della battaglia, tuttavia, Undine è stata restituita alla sua legittima proprietaria, privando Noelle delle sue magie più forti.

Nei giorni trascorsi in attesa del Giorno del Giudizio, Noelle si è recata nel Tempio Sottomarino su invito dei fratelli Kahono e Kiato. Un antico dio del mare è stato risvegliato a causa dell'immenso potere di Lucius Zogratis. Questo antico drago marino intende scatenare la sua forza in un mondo ormai gettato nel caos, per cui decide di affidarsi a una maga capace di controllare il mana dell'acqua. Unendosi al mana della maga del Toro Nero come farebbe uno spirito, Leviathan diventa il partner di Noelle. Dunque, in Black Clover 359 mette in mostra la sua nuova Valkyrie Dress.