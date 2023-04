Black Clover: Noelle si rifà il look per Sword of the Wizard King, ecco come sarà

La lunga pausa dell'anime di Black Clover non sembra che troverà una fine quest'anno. Studio Pierrot ha messo in pausa il progetto fin dal marzo 2021, quindi sono già passati più di due anni dalla sua conclusione. Almeno quest'anno, però, gli appassionati potranno contare su un progetto cinematografico: Black Clover: Sword of the Wizard King.

Torneranno quindi tutti i protagonisti della serie. Non mancheranno Asta e Yuno, sempre più forti e con tutti gli ultimi poteri a disposizione per poter abbattere i nuovi avversari, e saranno sicuramente al centro delle trame. Ci sarà però ovviamente anche tutto il Toro Nero, la gilda principale di cui in Black Clover si seguono le vicende, e quindi anche Noelle Silva, la maga dell'acqua che inizialmente era una tsundere ma che poi si è ammorbidita molto e si è innamorata di Asta.

La maga di origini nobili sarà presente in Black Clover: Sword of the Wizard King, e non poteva essere altrimenti, essendo lei la protagonista femminile più di spicco della serie, e non a caso Noelle ha vinto i sondaggi di popolarità del manga più volte. Prima di arrivare al cinema nella sua versione definitiva, il character design di Noelle Silva è stato mostrato dagli animatori di Studio Pierrot che, in uno scatto, ha portato il disegno in bianco e nero. La ragazza ha un vestito molto simile a quello già comparso nell'anime, con una giacchetta sulle spalle e una sorta di camicetta, ma con una gonna e una cintura un po' diverse dal solito.

Quindi non ci sarà nulla di particolarmente nuovo ma soltanto un design rinnovato per Noelle, come si può vedere in basso, pronta per usare i suoi poteri d'acqua in Black Clover: Sword of the Wizard King.