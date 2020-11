Black Clover non si ferma, secondo i primi rumors l'anime continuerà per tutto il 2021

La serie anime di Black Clover proseguirà per tutto il 2021, secondo quanto affermato poche ore fa dal noto leaker Spytrue. Molti utenti avevano ipotizzato un possibile stop per la serie a causa della troppa vicinanza con il manga, ma a quanto pare Studio Pierrot non ha assolutamente intenzione di sospendere la messa in onda.

Al netto del breve stop di due mesi della scorsa estate, la serie anime di Black Clover prosegue ininterrottamente la trasmissione da più di tre anni, ragione per cui i produttori sono stati costretti ad inserire un arco narrativo filler incentrato sull'allenamento di Asta e compagni. Al momento sono poco più di 40 i capitoli che separano l'opera cartacea dall'adattamento anime, dunque la notizia del proseguimento nel 2021 è arrivata abbastanza a sorpresa.

Poche settimane fa lo studio di Black Clover e Weekly Shonen Jump avevano anticipato grandi novità per il Jump Festa 2021 del prossimo 19 dicembre, e a questo punto sembra ormai certo che possa trattarsi del rinnovo per il prossimo arco narrativo, l'undicesimo. Naturalmente, ciò significa che l'arco narrativo dedicato all'addestramento dei protagonisti proseguirà almeno fino alla fine dell'anno.

E voi cosa ne pensate? Continuerete a seguire Black Clover? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!