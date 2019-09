Black Clover: ecco la nuova copertina con protagonista Yuno!

Il brand di Black Clover ha acquistato notevole popolarità nel corso degli ultimi anni anche grazie all'anime dello studio Pierrot, ormai in onda da due anni e che si sta avvicinando alla fine della seconda stagione con l'episodio 102. Il mondo di Black Clover sta però per allargarsi ulteriormente anche dal lato romanzi, con una nuova light novel.

Già annunciata qualche settimana fa, Black Clover vedrà una nuova light novel dedicata a Yuno, il famoso orfano compagno del protagonista Asta ma che è dotato di una straordinaria potenza magica, tale da farlo accedere al gruppo di cavalieri magici più esclusivo, i Golden Dawn.

Edito da Jump J-Books, etichetta della Shueisha che si occupa di pubblicare le light novel, la nuova storia si intitolerà "Black Clover: Book of Yuno" e sarà nuovamente scritta da Johnny Onda, già autore delle due light novel precedenti. La storia rivolverà naturalmente intorno a Yuno e alle sue ultime avventure, considerato che ha già lo spirito del vento Sylph sulla spalla, mentre lui indossa un completo dove spicca il medaglione del gruppo Golden Dawn. Potete visionare la copertina nel tweet in calce.

Yuno è uno dei personaggi più amati di Black Clover, essendosi classificato al quarto posto nell'ultimo sondaggio di popolarità indetto per il manga.