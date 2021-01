Black Clover, la nuova opening dell'anime anticipa l'arrivo di un personaggio chiave

I nuovi episodi di Black Clover sono arrivati, e abbiamo finalmente raggiunto l'arco narrativo relativo al Regno di Spade, che ci presenterà tanti nuovi personaggi e avventure. E a proposito di personaggi, ve ne è uno che fa capolino già dalla nuova opening...

Grandeur, la tredicesima opening dell'anime di Black Clover, non ha entusiasmato i fan della serie solo grazie alla musica accattivante, ai parallelismi visivi con la prima opening, e ai muscoli di Asta, ma anche per averci mostrato un assaggio di ciò, e soprattutto chi, vedremo nei prossimi episodi.

Tra i personaggi presenti nella sigla fa infatti una breve apparizione anche qualcuno che giocherà un ruolo chiave nel futuro della serie: Nacht.

Se non volete spoiler dal manga, potete fermarvi qui nella lettura, se invece volete scoprire di chi si tratta, proseguite pure (non faremo spoiler sulle sue azioni, solo sulla sua identità). Ad ogni modo, in testa alla notizia potete trovare il video della opening, mentre nella nostra gallery trovate il fotogramma corrispondente al personaggio.

***Spoiler***

Stiamo parlando, ovviamente, del misterioso vice-capitano dei Black Bulls Nacht Faust, la cui identità era stata fino a questo momento celata ai lettori/spettatori di Black Clover. Come dirà lui stesso, non ha in grande simpatia la sua squadra, in quanto piena di casinari e combinaguai, a partire proprio dal suo Capitano. Si avvicinerà però ad Asta, e avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo delle vicende che seguiranno.