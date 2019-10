Black Clover, la nuova opening spoilera il nuovo power-up di Noelle!

Dopo tante speculazioni e finali non rispettati, infine, è stato annunciato quando terminerà Black Clover. Per la fortuna di molti appassionati, infatti, la magica storia di Weekly Shonen Jump continuerà ancora per oltre 50 episodi prima di interrompere la lunga prima stagione dell'adattamento animato.

Con l'arrivo della nuova opening, di norma, inizia una nuova saga, anche se difficilmente la regola viene confermata in progetti così duraturi. La saga della Reincarnazione, tuttavia, è riuscita a sfoderare interessanti colpi di scena e parecchi momenti di azione, ma pare riservare ancora grandi sorprese per i fan di Black Clover. Dalle sequenze mostrate nel brano di apertura, infatti, è possibile notare come ad un certo punto appaia Noelle, l'eroina della serie, mentre indossa una particolare armatura.

Il nuovo potenziamento inedito, dunque, renderà protagonista l'aspirante maga nel prossimo corso degli eventi, seppur sia stato indirettamente spoilerato dall'anime stesso. In realtà, non è la prima volta che una opening svela alcuni dettagli anticipando sequele di combattimento, spesso utilizzate per invogliare gli spettatori a continuare la visione per ammirare lo svolgersi di quel colpo di scena. Moltissime serie televisive utilizzano questo gioco di spoiler per tenere calda l'attenzione dei fan, strumento che funziona particolarmente nel settore.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'armatura di Noelle in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.