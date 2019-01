Black Clover: nuove sigle e teaser per il prossimo arco narrativo

In Black Clover si è appena conclusa la saga della foresta delle streghe, la quale ha visto l'apparizione di uno dei power-up di Asta più attesi dai fan, la sua nuova forma demoniaca. L'anime però non si ferma e si lancia a tutta velocità nel nuovo arco narrativo, presentato con le nuove sigle d'apertura e chiusura introdotte dall'episodio 65.

La sesta opening ed ending illustra alcuni di quelli che saranno i nuovi eventi e personaggi introdotti che animeranno le avventure di Black Clover da questo punto in poi. Il prossimo arco in arrivo sarà una mini saga di allenamento, a cui poi seguirà una grande storia che sfocerà nell'importantissimo arco narrativo del Torneo dei Cavalieri Reali.

L'anime quindi continuerà per almeno altri due filoni di storie prima di concludersi, probabilmente, in attesa di una terza stagione. Non si avevano ancora notizie su una eventuale fine della seconda stagione, che si temeva potesse concludersi proprio con l'adattamento della saga della foresta delle streghe, ma a quanto pare i fan dell'anime possono stare tranquilli e godersi anche quelli che sono tra i più recenti avvenimenti pubblicati tra le pagine del manga di Black Clover.

In calce potete guardare i due video di opening ed ending che mostrano, tra scontri e azioni spettacolari, i due nuovi personaggi che saranno introdotti prossimamente e che saranno di vitale importanza: Meleoleona e Zax.