Black Clover: nuovi character design, trailer episodio 22 e novità sul manga

Emergono novità su, acclamato manga shonen di Yuki Tabata dal quale Studio Pierrot ha trasposto recentemente una nuova serie animata - dopo che l'unico adattamento audiovisivo, almeno fino allo scorso ottobre 2017, era un OVA realizzato da studio Xebec. Vediamo quindi il trailer dell'episodio 22, nuovi character design e altro.

Innanzitutto Studio Pierrot ha diffuso i due nuovi character design (li trovate nella galleria in calce) dedicati ai personaggi di Rades e Valtos, due membri della casata White Night Eye, che esordiranno nei prossimi episodi di Black Clover e che saranno doppiati - rispettivamente - da Masayuki Akasaka e Daiki Hamano.

L'ultimo episodio, il numero 21, è andato in onda come di consueto martedì scorso (27 febbario). La prossima puntata, prevista per la diffusione sulle reti TV nipponiche martedì 6 marzo, segnerà il debutto dell'episodio numero 22 dell'anime, di cui potete avere una preview nel video indicato qui sopra.

Dalle pagine di Weekly Shonen Jump, che hanno diffuso i nuovi character design dello Studio Pierrot, emergono anche novità sul manga di Yuki Tabata: nell'ultima settimana, infatti, Black Clover ha raggiunto il traguardo dei tre anni di serializzazione. Era il 2015 quando il manga esordì sulle pagine del magazine nipponico e, per celebrare l'evento, Shonen Jump ha dedicato una pagina a colori tutta per Black Cover all'interno dell'ultimo numero uscito, che segna il debutto del capitolo 146 del manga.

In più, come potete vedere sempre in basso, Shueisha ha diffuso la copertina del 15 volume dell'opera cartacea. Voi seguite sia l'anime che il manga di Black Cover? O preferite soltanto il materiale originale?