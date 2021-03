Black Clover: i nuovi diavoli costituiscono una grande minaccia, chi li fermerà

La seconda fase della Saga del Regno di Spade di Black Clover sta finalmente entrando nel suo momento clou. Con il rituale dell'Avvento di Qliphoth che stava per essere fermato da Nacht, la Triade Oscura ha messo in azione il suo piano B, portando un esercito di diavoli a fuoriuscire dagli inferi.

Con le porte degli inferi ora spalancate, i diavoli hanno iniziato l'invasione dei Regni; l'ennesimo grosso ostacolo per Asta e i cavalieri di Clover, i quali stavano per interrompere il rituale dei fratelli Zogratis.

Il capitolo 284 di Black Clover porta i lettori a conoscere la gerarchia degli inferi, nella quale scopriamo l'esistenza di un nuovo tipo di diavolo, ossia quelli di "medio livello". Se quelli di basso livello possono essere abbattuti senza troppi problemi da Noelle e gli altri combattenti del Regno di Clover che si erano addestrati attingendo alla "Vera Magia" nel Regno di Heart, quelli di medio rango sembrano avere una marcia in più.



Sebbene non siano potenti come quelli associati ad Asta e alla Triade Oscura, i diavoli di medio livello si distinguono per un elevato grado di intelligenza. Essi, infatti, sono in grado di parlare e dimostrano il più alto livello di evoluzione. Tuttavia, in Black Clover 284 Luck è già riuscito ad abbatterne alcuni grazie alla sua nuova forza.



Dei diavoli di medio rango, dunque, se ne occuperanno i membri del Toro Nero, permettendo ad Asta e i più forti Cavalieri di Clover di risparmiare energie e concentrarsi sui diavoli di alto livello della Triade Oscura. Con l'apertura dei cancelli degli inferi, il combattimento con le forze del Regno di Spade ha cambiato ritmo, ma al momento i protagonisti sembrano reggere il passo. Il misterioso passato di Nacht negli spoiler e nelle immagini di Black Clover 285.