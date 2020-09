Black Clover: il nuovo capitolo svela una nuova magia, scopriamo i dettagli

In questi ultimi capitoli di Black Clover abbiamo assistito alla sconfitta di Asta e gli altri Cavalieri Magici per mano della Triade Oscura del Regno di Spade che li ha praticamente annientati. Manca veramente poco all’attacco al Regno di Spade e in questo nuovo capitolo viene rivelato che i Toro Nero potrebbero diventare più forti velocemente grazie all’aiuto degli Elfi.

Il capitolo 265 inizia dopo un colpo di scena dove ci viene rivelato che i membri dell’Occhio Magico della Notte Bianca, Patry, Raia, Vetto e Fana hanno salvato Noelle dopo l’esplosione del potere demoniaco di Vanica. Scopriamo che sono riusciti a salvare anche Nero, Mimosa, Charmy, Luck e Leopold.

Patry si complimenta con Noelle e gli altri per quanto sono diventati forti, Noelle però è convinta che il gruppo sia ancora troppo debole. Per questo motivo Patry decide di aiutarli, e l’unico modo per aiutarli a diventare forti in così tempo è usare l’Arte Esoterica della Magia degli Elfi.

Purtroppo il capitolo si chiude prima di poter sapere esattamente cosa sia questa magia, ma adesso Noelle e gli altri hanno una chance di potercela fare.

Secondo voi che cosa insegneranno gli Elfi a Noelle e gli altri? Riusciranno a vincere la guerra?