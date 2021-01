Black Clover: il nuovo entusiasmante look di Asta nell'anteprima dell'episodio 158

In occasione dell'imminente battaglia contro la Triade Oscura del Regno di Spade, Asta e alcuni membri del Regno di Clover si sono allenati insieme ai maghi del Regno di Heart. Esattamente come nel manga, dopo questo addestramento la serie animata proporrà un time skip di sei mesi in cui i personaggi di Black Clover cambieranno drasticamente.

Mentre l'anime ha raccontato i duri allenamenti intrapresi da Asta e Yuno, il manga di Yuki Tabata ha direttamente proposto un time skip che ha portato i lettori a vivere la battaglia con la Triade Oscura del Regno di Spade. Con l'episodio 158 la serie animata tornerà ad adattare le pagine dell'opera mostrandoci la crescita dei protagonisti.

La nuova puntata darà ufficialmente il via alla versione animata della Saga del Regno di Spade. Ciò significa che i fan potranno finalmente ammirare i potenziamenti e i nuovi look dei personaggi che si sono preparati alla dura battaglia.

L'account Twitter ufficiale dell'opera ha fornito agli appassionati un'anteprima di quanto Asta sia cambiato nel corso dei sei mesi trascorsi. Ma non solo, su alcuni profili non ufficiali sono emerse delle immagini due degli antagonisti principali del nuovo arco, Zenon e Vanica Zogratis della Triade Oscura. Cosa ne pensate del nuovo look del protagonista, vi convince? Nel frattempo, la descrizione di un personaggio di Black Clover conferma i suoi sentimenti per Asta. Continua l'intensa battaglia con la Triade Oscura in Black Clover 277.