Black Clover: il nuovo episodio esplora le vere origini di Yuno

Dato che le loro rispettive abilità sembrano suggerire origini molto più nobili rispetto a quelle umili che conosciamo, il passato di Asta e Yuno è uno dei misteri che circonda la serie di Yuki Tabata. Ma nel nuovo episodio di Black Clover sono state finalmente approfondite le origini di Yuno.

Stando a quanto rivelato da un fuggitivo del Regno di Spade, Yuno proviene in realtà dagli ex sovrani di quel territorio. La puntata 160 dell'anime si tuffa nel passato di Yuno, mostrando agli spettatori cosa gli successe prima di arrivare all'orfanotrofio del villaggio di Hage.

A mostrargli il suo passato, attraverso la sua magia, è Ralph, il misterioso fuggitivo arrivato nel Regno di Clover. Nel flashback viene rivelato che sua madre e suo padre, Loyce e Ciel, appartenevano alla Casata di Grinberryall, sovrani del Regno di Spade. Ma dopo aver stretto un patto con i diavoli, i fratelli Zogratis tradirono il loro Regno, utilizzando la forza per spodestare i genitori di Yuno e prendere il controllo del reame.

A portare Yuno all'orfanotrofio di Hage fu il padre di Ralph, il quale morì per completare la sua missione. Il giovane mago è cresciuto all'ombra delle sue vere origini, con indosso solamente il pendente regalatogli alla nascita da suo padre. Ma in seguito a questa clamorosa rivelazione da che parte si schiererà? Yuno sta affrontando il suo passato in Black Clover. il vice capitano Nacht ha mostrato la sua nuova spaventosa forma in Black Clover 278.