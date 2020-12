Black Clover: il nuovo formidabile potere di Yuno e Sylph

Il manga di Black Clover sta muovendo i primi passi verso la grande rivincita dei protagonisti contro la Triade Oscura del Regno di Spade. I precedenti capitoli dell'opera sono stati particolarmente duri per Yuno, ma ora il ragazzo è pronto al combattimento con un nuovo formidabile potere.

L'arco narrativo del Regno di Spade è stato spietato verso Yuno. Il giovane mago si è sentito responsabile peril rapimento del suo capitano William Vangeance. Inoltre, ha scoperto i suoi legami passati con quelli che ora sono suoi avversari. Ma nelle nuove tavole dell'opera Yuno è finalmente pronto al combattimento con Zenon.

Il capitolo 276 di Black Clover vede Yuno e Langris lanciarsi in battaglia contro Zenon, il quale grazie al suo potere magico è in grado di creare una difesa perfetta. Yuno, tuttavia, si è preparato duramente per questo scontro ed ha trovato un metodo per abbattere lo scudo del rivale.

Yuno evoca Sylph, che dopo essersi riposato durante l'intero periodo di allenamento è più potente che mai. La nuova forma dello spirito possiede una nuova arma corpo a corpo, un'ascia, e potenzia lo stesso Yuno, sui cui la magia di Zenon sembra non avere più effetto.



Il capitolo si chiude con il mago che infligge un duro colpo che lacera le difese magiche di Zenon. Al momento non è ancora chiaro se l'avversario sia stato sconfitto definitivamente, ma Yuno ha compiuto un enorme balzo in avanti verso il suo futuro da Re Mago. Durante il Jump Festa 21 sono stati presentati i doppiatori della Triade Oscura di Black Clover. Scopriamo il nuovo arco narrativo di Black Clover nella preview del prossimo episodio dell'anime.