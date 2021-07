Black Clover: nuovo record per l'opera di Tabata, superati i 16 milioni di copie vendute

La conclusione prematura della trasposizione animata di Black Clover, arrivata all'episodio 170, non ha certo impedito al manga di Yuki Tabata di continuare a crescere e ottenere sempre più popolarità. Dopo l'importante traguardo dei 15 milioni di copie registrate nel periodo primaverile, Asta e compagni si preparano a raggiungere un altro record.

Mentre i protagonisti sono impegnati in un'intensa serie di duelli nella saga ambientata nel Regno di Spade, Weekly Shonen Jump ha pubblicato un importante aggiornamento sul successo del manga. Prendendo in considerazione sia i volumi cartacei che le loro controparti digitali la pagina @WSJ_manga ha confermato che la storia di Tabata conta attualmente 16 milioni di copie in circolazione, in tutto il mondo.

Si tratta indubbiamente di un risultato fondamentale, che annovera Black Clover tra le serie di punta della celebre rivista edita da Shueisha, da sempre fulcro dell'editoria del fumetto giapponese. Questa cifra è stata registrata in seguito alla pubblicazione del volume 29, di cui trovate anche l'inquietante copertina in calce, il quale è importante per una serie di scontri dove viene esplorato anche il passato di Nacht, e i suoi legami con l'underworld.

Ricordiamo che nei capitoli recenti Megicula ha creato un nuovo livello di maledizione, e vi lasciamo alla verità sul potere di Nacht Faust, spiegata nella guida ufficiale alla serie.