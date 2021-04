Black Clover: nuovo traguardo di vendite per il manga di Yuki Tabata

Prosegue, tra le pagine di Shonen Jump, la pubblicazione di Black Clover, l'apprezzato manga scritto e disegnato da Yuki Tabata che recentemente ha raggiunto un nuovo record personale di vendite.

Nonostante la conclusione dell'anime il successo dell'opera non si arresta ed ora si attende la pubblicazione del film di Black Clover di cui abbiamo potuto osservare la key visual. Nel frattempo, a dimostrare ulteriormente la popolarità del manga giungono nuove informazioni sulle copie dei volumetti in circolazione.

I dettagli delle vendite sono stati diffusi in seguito ai festeggiamenti del sesto anniversario della serie e della pubblicazione dell'albo numero 28 in cui, come visibile nella cover riportata al termine della news, sembra che Jack avrà un ruolo di primaria importanza. Il traguardo raggiunto corrisponde alle 12 milioni di copie, un numero ben lontano da quello raggiunto dai manga più famosi editi da Shueisha ma che sembra destinato a continuare a crescere.

Mentre la trasposizione animata di Black Clover è giunta al termine mostrandoci ciò che accadde in passato alla madre di Asta, l'opera cartacea non si allontana molto da tali avvenimenti mostrando i membri della compagnia del Toro Nero ancora impegnati in svariate battaglie all'interno del Regno di Spade.

Cosa ne pensate di Black Clover e del suo nuovo traguardo? Fatecelo sapere nei commenti.