Black Clover, nuovo video teaser annuncia il seguito della serie animata!

Notizie fresche fresche, la piattaforma Crunchyroll.fr ha svelato il video teaser, sottotitolato in francese, del nuovo arco dell'anime Black Clover!

Il sito francese di Crunchyroll ha riportato che la serie animata tratta dal manga Black Clover, di Yuki Tabata, continuerà con una nuova stagione. L’uscita è prevista per ottobre di quest’anno e riprenderà dall’episodio 52 con un nuovo arco narrativo.

Al momento non ci sono informazioni concrete e specifiche riguardo al numero di episodi, tuttavia possiamo apprendere dal trailer che lo l’intento dello Studio Pierrot sarà quello di rendere Black Clover il più avvincente possibile, accostandola alle serie di Bleach, Naruto e Boruto.

Possiamo quindi sperare, in base alle ultime immagini mostrate, di ammirare la furia e il potere impressionante di Asta.

La storia ci porta a seguire le avventure di Asta e Yuno, due amici orfani che si ripromettono di diventare il prossimo Mago-Imperatore del Regno di Clover. Al contrario di Yuno, dotato di una grande forza magica, Asta può contare solo sulla sua potenza fisica. Alla cerimonia per ottenere un grimorio, mentre Yuno viene scelto dal grimorio con il quadrifoglio, Asta ne rimane privo. Deriso da tutti i presenti fugge. A poco a poco i due amici si ritrovano a prendere strade diverse per raggiungere il loro obiettivo.

Staff:

Mangaka: Tabata Yuki

Studio di animazione: Pierrot

Regia: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!)

(Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) Composizione della serie: Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night)

(Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) Character Design: Itsuko Takeda (Kingdom Season 2, Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) con la collaborazione di Kumiko Tokunaga (Kingdom Season 2)

(Kingdom Season 2, Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) con la collaborazione di (Kingdom Season 2) Design degli oggetti: Kosei Takahashi (Food Wars! Shokugeki no Soma, Monster Hunter Stories RIDE ON)

(Food Wars! Shokugeki no Soma, Monster Hunter Stories RIDE ON) Musica: Minako Sek i (Kingdom, Gin no Guardian)

i (Kingdom, Gin no Guardian) Progettazione del colore: Aiko Shinohara (Fairy Tail)

La serie animata ha debuttato in Giappone lo scorso 3 ottobre. Crunchyroll sta trasmettendo la serie in giapponese con sottotitoli in inglese e Funimation in versione inglese.

Il manga Black Clover, scritto e disegnato da Tabata Yuki, è stato pubblicato a partire dal 2015 sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha. Un adattamento OVA, prodotto dallo studio Xebec, ha avuto il suo primo trailer pubblicato il 27 novembre 2016 ed è stato pubblicato il 2 maggio 2017 n Giappone.

In Italia il manga è edito da Planet Manga.