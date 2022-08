Black Clover: oltrepassare i propri limiti, qui e ora

Dopo i festeggiamenti di Black Clover 332, per i Cavalieri Magici giunge il momento di scoprire la verità. Il regno magico sta per affrontare una nuova eclissi, la peggiore di sempre. Riusciranno Asta e gli altri a far fronte a questa ennesima, disastrosa catastrofe?

Proprio come William Vangeance con l’elfo Patry, anche Julius Novachrono nascondeva un suo alter-ego. L’animo dell’Imperatore Magico era abitato da Lucius Zogratis, che acquisendo il potere del cuore di Lucifero è riuscito a ottenere il controllo.

Black Clover 333 riprende da dove il precedente capitolo aveva lasciato i lettori. Asta si trova faccia a faccia con quello che dovrebbe essere l’Imperatore Magico. Il mago del Toro Nero, però, riconosce immediatamente che quello che ha davanti non è Julius, bensì un essere dall’aria spaventosamente malvagia.

Tutto attorno il tempo si ferma. Solamente Asta con la sua anti-magia e la Devil Union con Liebe riesce a liberarsi dal controllo del nemico, che infine rivela la sua identità. Quello che Asta ha davanti, è Lucius Zogratis, il salvatore del mondo che ha acquisito il potere di Lucifero. Julius Novachrono è morto, e Lucius pretende di diventare l’Imperatore Magico definivo.

Asta però non ci sta. Julius non può essere morto così facilmente e farà di tutto per fermare Lucius e poi salvare il vero imperatore. Quando l’antagonista afferma di essere anche più forte di Novachrono, Asta promette di sorpassare i propri limiti e diventare ancora più forte di loro.