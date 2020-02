Black Clover, e ora? L'anime potrebbe iniziare con gli episodi filler

Con la sconfitta del Diavolo, in Black Clover si è concluso un ciclo. L'anime dello Studio Pierrot ha terminato una saga che durava infatti fin dall'inizio dell'opera. Black Clover tuttavia non si ferma e non lo farà ancora per diverso tempo, ma questa scelta può comportare l'arrivo dei primi episodi filler tanto invisi ai fan.

In programmazione ci sono due episodi originali di Black Clover dedicati a Nero, in realtà Secre, una delle ultime aggiunte al cast dell'anime. Scopriremo quindi ulteriori dettagli sulla vita della ragazza, legata al primo imperatore magico vissuto decadi prima, fino alla sconfitta temporanea del demone e la trasformazione nell'uccellino Nero che abbiamo conosciuto per tanto tempo.

Tuttavia, questi due episodi preparati ad hoc per l'anime di Black Clover potrebbero essere i primi di una lunga serie: a meno di rallentamenti importanti da parte dello staff di produzione dell'anime, infatti ormai c'è poco margine di storia da coprire tra il prodotto dello Studio Pierrot e l'opera originale di Yuki Tabata.

Inoltre, proprio nel manga è presente uno stacco e un timeskip che ben si prestano ad essere riempiti in forma animata con vari episodi filler. Il proseguimento di Black Clover nelle prossime settimane è quindi in dubbio: continuerà ad animare i capitoli del manga oppure darà vita a una nuova storia?