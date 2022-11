Black Clover, pausa improvvisa per l'autore! Manga in stop per alcuni numeri

Black Clover ha spostato l'ambientazione principale da Clover al paese del sole, la terra originaria di Yami. Terra dove però il capitano del Toro Nero non è più il benvenuto a causa di alcuni eventi accaduti anni prima e per i quali la sorella Ichika porta ancora rancore.

Il passato da criminale di Yami non verrà però risolto a breve. Innanzitutto c'è stato il cliffhanger in Black Clover 343 con gli angeli al servizio di Lucius Zogratis che sono arrivati nei pressi del paese del sole; ma in aggiunta, è arrivata una notizia che non farà molto piacere ai lettori del manga.

Tramite le anticipazioni della rivista Weekly Shonen Jump è stato reso noto che Black Clover sarà in pausa nel #50, ovvero il numero che sarebbe stato pubblicato su Manga Plus domenica 13 novembre 2022. Ciò vuol dire che non ci sarà nessun capitolo 344 questa settimana. Le cose però non finiscono qui dato che Black Clover non ci sarà neanche la settimana successiva.

Il ritorno del manga di Yuki Tabata è previsto per il #52 della rivista di casa Shueisha, quindi saranno due settimane di stop per Black Clover. Il 27 novembre 2022, a meno che non ci siano altri rinvii, verrà pubblicato il prossimo capitolo su Manga Plus. Non sono state date per ora motivazioni su questo stop non solo imprevisto ma anche più lungo del solito.