Black Clover, ancora pausa per il manga: ecco quando si fermerà

Black Clover è uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump. Dopo il fallimento di Hungry Joker nel 2012-2013, Yuki Tabata si è preso qualche anno per riflettere e tirare su una nuova storia, saggiata dapprima con un capitolo autoconclusivo. Proprio da lì nacque la storia di Black Clover, con un ragazzo senza magia in un mondo completamente magico.

Di acqua sotto i ponti ne è passata, e la popolarità di Black Clover lo ha portato a essere un franchise che spazia tra vari medium. Il manga però rimane il cardine di tutto, tuttavia non durerà ancora per molto. Come ben noto, l'autore ha dichiarato che Black Clover è nella saga finale, con l'ultimo nemico da abbattere. Le difficoltà di Asta però al momento subiscono uno stop temporaneo.

I primi leak di Weekly Shonen Jump #10, numero nel quale deve essere contenuto il capitolo 350 del manga, sono già trapelati in rete. Il capitolo è presente, ma oltre a questo c'è già un messaggio che è stato recepito da coloro che hanno preso possesso della rivista in anticipo rispetto ai tempi: Black Clover andrà in pausa per una settimana.

Ormai è routine che Yuki Tabata si prenda una pausa ogni due mesi, o comunque a seconda della situazione. Lo stesso vale per Kohei Horikoshi, Eiichiro Oda e Gege Akutami, ovvero i mangaka più famosi della rivista. Non c'è quindi nulla di cui preoccuparsi, con Black Clover che salterà l'uscita di domenica 12 febbraio per tornare con Black Clover 351 il 19 febbraio 2023, sia sulla rivista giapponese che sulla piattaforma occidentale Manga Plus.