Black Clover va in pausa: ecco quando uscirà il capitolo 293

La pausa della Golden Week di Weekly Shonen Jump si è conclusa e per questo la rivista è tornata regolarmente alla pubblicazione. Domenica 9 maggio sono tornati su MangaPlus i titoli di spessore come ONE PIECE, My Hero Academia e anche Black Clover. Il manga di Yuki Tabata ha pubblicato il capitolo 292 della sua storia.

Come avranno notato però molti lettori, Black Clover 292 aveva due criticità in particolare che evidenziavano un problema del mangaka. Come succede ogni tanto nei periodi più carichi di lavoro, ci sono alcune vignette se non intere pagine dove tutti i personaggi e le linee principali sono abbozzate e non rifinite. Inoltre, ancora una volta, il mangaka non è riuscito a preparare più di 15 pagine per il capitolo.

Ciò dimostra che Yuki Tabata è sovraccarico di lavoro e non è bastata la pausa primaverile. Per questo Weekly Shonen Jump ha comunicato che Black Clover sarà in pausa nel #24, in uscita il 17 maggio. Di conseguenza sarà posticipato il capitolo 293 di Black Clover che sarà pubblicato su MangaPlus domenica 23 maggio 2021.

La speranza dei fan è che il sensei Tabata riposi abbastanza da poter tornare a lavorare a pieni ritmi sul suo manga nelle settimane a venire.