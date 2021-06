Black Clover va in pausa, ecco quando uscirà il capitolo 296

La battaglia contro la Triade Oscura del Regno di Spade è nel vivo dell'azione, ma Yuki Tabata, probabilmente sovrastato dall'incessabile mole di lavoro, ha deciso di concedersi una pausa. Black Clover non sarà dunque presente nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, l'iconica rivista di Shueisha. Ma quando tornerà l'avventura di Asta?

Con l'anime già messo in stand-by da qualche tempo, poiché si era avvicinato troppo alla serializzazione di Yuki Tabata, anche il manga di Black Clover si ferma. Una notizia che apparentemente potrebbe spaventare il fandom, ma che in realtà è solo una breve attesa prima del ritorno in battaglia.

Nei precedenti capitoli, Magna è stato protagonista di una leggendaria battaglia con Dante Zogratis, il quale sembra essere andato finalmente al tappeto. Nel mentre, Noelle Silva è impegnata con un altro membro della Triade Oscura, Vanica.

Nel capitolo 295 di Black Clover, la giovane rappresentante della famiglia reale dei Silva ha dato fondo a tutte le sue riserve di magia utilizzando alcuni attacchi potentissimi. Saranno bastati per fermare l'antagonista? La vita di Lolopechka è ancora in pericolo. Prima di poter conoscere l'esito della battaglia con il Regno di Spade, però, occorre attendere un po' di tempo.

Il capitolo 296 di Black Clover, la cui uscita era inizialmente programmata per il 13 giugno, arriverà il 20 giugno. I fan dovranno dunque attendere solamente una settimana prima di poter continuare con il viaggio di Asta e compagni. Black Clover cresce senza sosta, 15 milioni di copie stampate per il manga di Tabata.