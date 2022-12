Black Clover ancora in pausa: a sorpresa l'autore salta un'uscita, ma non solo

Asta nel Paese del Sole sta cercando di migliorarsi, così da poter affrontare il nemico definitivo di Black Clover, che vuole sovvertire l'ordine costituito per riplasmare il mondo come vuole lui. Un essere quindi da fermare assolutamente, ma non sarà semplice considerate le magie che ha dimostrato di avere a disposizione.

La scorsa settimana, più precisamente domenica 4 dicembre 2022, è stato pubblicato su MangaPlus e su Weekly Shonen Jump - con la dovuta differenza di fuso orario - alle 16 il capitolo 345 di Black Clover, un altro tassello fondamentale nella lotta tra bene e male. Non era menzionato in quel momento alcuno stop per il manga. Tuttavia, è trapelato oggi a sorpresa che ce ne sarà uno.

Il #02 di Weekly Shonen Jump non vedrà la pubblicazione del capitolo 346 di Black Clover. Ci sarà quindi questa settimana di stop imprevista, a cui però se ne aggiungerà anche un'altra: nello stesso messaggio, è stato reso noto che il manga salterà anche l'uscita del #03 della rivista, pertanto Black Clover 346 verrà pubblicato il 26 dicembre 2022 su Weekly Shonen Jump e MangaPlus.

Quindi passeranno ben tre settimane tra un capitolo e l'altro. Ma perché Black Clover si è preso questa lunga pausa imprevista? Secondo i primi leaker, che hanno potuto mettere le mani sulla rivista in anticipo e tradurne il messaggio, è emerso che ci sono state esigenze di produzione, quindi Yuki Tabata non è riuscito a completare il capitolo e necessita di più tempo per poterlo disegnare.

Non resta quindi che attendere, mentre continuano a trapelare informazioni sul film anime di Black Clover: Sword of the Wizard King, ricco di contenuti e personaggi inediti.