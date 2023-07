Black Clover: perché Asta è nato senza magia?

Nel capitolo 366 di Black Clover assistiamo allo strapotere di Asta dopo il suo inaspettato ritorno, almeno di questo parlano gli spoiler. Ma c'è una peculiarità che appartiene al nostro protagonista e lo accomuna a tanti altri personaggi importanti (Deku, per dirne uno) nel panorama shonen: è nato senza poteri. Perché?

Asta è stato abbandonato dalla madre davanti alla chiesa del villaggio di Hage, dove cresce. Licita è dotata di mana come tutti, ma anche di una pericolosa abilità che non riece a controllare. Infatti è in grado di assorbire non solo la magia, ma anche l'energia vitale delle persone. Non avendo la capacità di fermare questo potere, assorbe tutto il mana di Asta alla nascita, rendendolo di fatto incapace di utilizzare qualsiasi potere. Proprio per l'involontarietà della cosa, temendo di uccidere il figlio, prendendo anche la sua forza vitale, lo abbandonerà.

Succede poi che Licita trova il Grimorio di Licht e il demone Liebe, che adotta, sentendosi in colpa per l'abbandono del figlio. Questo provocherà una serie di eventi che porteranno Liebe ad essere sigillato da Licita nel Grimorio a 5 foglie prima di morire. Asta lo riceverà al suo quindicesimo compleanno e il demone, praticamente suo fratellastro, gli donerà la sua capacità di annullare la magia.

E voi conoscevate la storia di Asta, un Magonò nel mondo dei manga? Inoltre vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, a scoprire ancora più a fondo il mondo di Black Clover e il fascino della sua magia sconfinata.