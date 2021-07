Black Clover: un personaggio è in grave pericolo, sopravvivrà all'attacco distruttivo?

Se già contro gli elfi, esseri dotati di una forza e di un mana superiori a quelli di un umano, i protagonisti di Black Clover avevano sofferto, contro i diavoli la sfida diventa ardua. L'impresa di recuperare i loro compagni rapiti dal Regno di Spade si è fatta più difficile con gli ultimi avvenimenti narrati da Yuki Tabata.

Megicula è emersa da Vanica, sfruttando un incantesimo che solo lei conosceva, anche tra i demoni di rango maggiore. Così la creatura malefica si è manifestata nel mondo reale di Black Clover, mettendo ancora più in difficoltà Noelle, Gaja, Rill e Charlotte. La trasformazione in demone di Lolopechka ha poi fatto il resto, mandando soprattutto Gaja in confusione.

È quest'ultimo però che decide di darsi da fare. Gaja mostra cosa significa essere un guardiano del Regno di Heart nel capitolo 299 di Black Clover e lancia la sua magia stordente su Lolopechka, in modo tale da farla rimanere ferma e stordita per qualche secondo. In questo modo lui riesce a caricare tutto il suo mana e usare una magia che crea una deflagrazione con cui colpire Megicula.

Il costo però è parecchio elevato dato che Gaja sviene e inizia a cadere a pezzi. Il suo destino è quindi legato a un filo, sempre se non sia già morto con il colpo. Lolopechka dovrà piangere il suo compagno?