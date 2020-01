Black Clover, quel personaggio ha finalmente una voce nell'anime. Ecco doppiatore e sigle

Ormai una costante nelle trasmissioni televisive nipponiche e quelle streaming del resto del mondo, Black Clover continua ad affermarsi come uno degli anime più seguiti. Non a caso, Crunchyroll ha svelato le visualizzazioni totali degli ultimi dieci anni, confermando che l'anime tratto dall'opera di Yuki Tabata è il primo nella classifica europea.

Intanto gli episodi degli ultimi mesi stanno facendo convergere i protagonisti di Black Clover verso la battaglia finale dell'enorme arco narrativo, il quale ha visto inizialmente gli elfi come minaccia per Asta e compagni. Mentre la storia va avanti, la produzione svela i doppiatori che si sono da poco uniti al cast.

Dopo il demone di Black Clover, è il turno di Secre Swallotail, personaggio dal nome sconosciuto ma che in realtà i fan conoscono bene. La doppiatrice della ragazza sarà Ayane Sakura, già voce di Ochaco Uraraka di My Hero Academia e Yotsuba Nakano di The Quintessential Quintuplets.

Non solo voci per il doppiaggio, ma anche nuove canzoni: in Black Clover faranno a breve il suo esordio sia una inedita sigla d'apertura che una di chiusura. "Black Catcher" è la canzone di Vickeblanka che farà da opening, mentre "New Page" è il titolo di Intersection, nuova ending.

L'ultima fase della saga di Black Clover sta prendendo corpo, e l'episodio 115 "The Mastermind" sta iniziando a portare a galla le verità dietro la guerra che sta tenendo banco tra gli elfi e gli umani del regno di Clover.