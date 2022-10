Black Clover: nuovo potere per Asta, ecco di cosa si tratta

Mentre si festeggiano i cinque anni dell'anime di Black Clover, con varie informazioni in arrivo anche per l'attesissimo film, il manga continua ad andare avanti. Dal rientro dalla pausa, Yuki Tabata ha portato in dote un nuovo arco narrativo, quello finale, che ha presentato un nuovo luogo del mondo magico di Asta.

Negli scorsi capitoli è stato introdotto il Paese del Sole, shogunato originario di Yami Sukehiro. In questa terra, la magia non funziona come nel regno di Clover, ma avviene tramite l'utilizzo di alcuni rotoli. C'è però anche un altro potere, un potere che Asta conosce benissimo e che è stato utilizzato spesso in passato in Black Clover. Il protagonista imparò infatti a sfruttare il ki grazie agli insegnamenti del capitano Yami.

Adesso però il tutto si evolve grazie allo Zetten, la "scissione divina" che la sorellina di Yami presenta al protagonista. Sfruttando il proprio potere interiore per evocare il proprio yoryoku - il potere magico del Paese del Sole - Ichika mostra al protagonista il taglio di una canna di bambù. Seguendo gli insegnamenti, Asta sfrutta il ki per evocare la propria antimagia, che ha risultati ancora più devastanti.

Il protagonista di Black Clover si allenerà quindi per ottenere un importante power up che gli permetterà di affrontare l'onnipotente Lucius Zogratis.