Black Clover: il nuovo potere è un omaggio a Naruto? Tabata copia ancora Kishimoto

Black Clover è una delle grandi hit di Weekly Shonen Jump, che però nel corso della sua serializzazione non è stata esente da critiche e accuse. I fan sono convinti che fin troppo spesso Black Clover copi Naruto, con Yuki Tabata che trae libera ispirazione dall'opera leggendaria creata da Masashi Kishimoto.

Ci risiamo, Black Clover finisce nella solita polemica che da tempo accompagna la pubblicazione. Dalla storia del capitano Yami che ricorda quella di Itachi Uchiha, fino alla copia dello Sharingan dello Shogun del Paese del Sole, il sensei Tabata è nuovamente sotto accusa.

Nel capitolo 367 di Black Clover Asta sfodera un nuovo potere, un'abilità che in molti ritengono di aver già visto in Naruto. In seguito all'addestramento nel Paese del Sole, Asta ha imparato a controllare la sua anti-magia fino a riuscire a condividerla e trasmetterla ai propri compagni di squadra. Il power-up oscuro ricevuto dal Toro Nero in Black Clover 367 sembra però un plagio bello e buono a Masashi Kishimoto.

Nel capitolo 616 di Naruto Shippuden, nel bel mezzo della Quarta Guerra Ninja, il protagonista Naruto Uzumaki sfrutta il suo legame con la Volpe a Nove Code per condividere il chakra di Kurama prima con Hinata Hyuga, e poi con tutti gli altri shinobi dell'alleanza ninja. Facendo ciò, Naruto permette ai suoi compagni di contribuire a una battaglia che fino a poco prima sembrava disperata. Allo stesso modo, la trasmissione del potere anti-magico di Asta permetterà ai maghi del Toro Nero di combattere contro Lucius Zogratis nonostante pochi attimi prima questi non fossero nemmeno in grado di scalfire il Paladino Damnatio.