Black Clover presenta un nuovo livello di maledizione: la creazione di Megicula

La battaglia nel regno di Spade è nel vivo ormai già da un bel po'. La Triade Oscura ha già trovato i propri avversari tra i protagonisti di Black Clover, i quali stanno dando battaglia per cercare di fermare il rituale oscuro che sconvolgerebbe il mondo se completato. Recentemente è stato il turno di Noelle e Vanica nel loro secondo match.

La sconfitta di Vanica, che la donna ha subito proprio da Noelle che ha dimostrato la forza del suo nuovo Rango Sacro in unione con Undine, non ha fermato però l'avvento di Megicula. Il demone di Black Clover che sarebbe dovuto essere tra gli ultimi ad apparire nel mondo con il rituale, in realtà riesce ad apparire con grandissimo anticipo a causa di una caratteristica particolare che soltanto lei conosceva tra i diavoli.

Sfruttando questa magia, Megicula ha reso Vanica in fin di vita e ha trasformato Lolopechka in un demone. La regina del regno di Heart vede infatti la propria maledizione espandersi finché il suo corpo non assume caratteristiche definitamente diaboliche: un corpo ammantato di nero, corna e ali da pipistrello, oltre a vari altri dettagli che completano il quadro.

Essendo ancora sotto il controllo di Megicula, Lolopechka non riesce a liberarsi ed è costretta a combattere contro i suoi vecchi amici. Noelle e gli altri riusciranno a bloccare la magia di Megicula?