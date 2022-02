Black Clover: presentata la prima collezione Funko Pop! ufficiale

Al Funko Fair 2022, importante manifestazione organizzata dall’azienda produttrice di giocattoli statunitense, sono state presentate le Pop! in arrivo sul mercato nelle prossime settimane. Tra queste, vi è la nuova linea ufficiale dedicata a Black Clover, l’imperdibile serie firmata Yuki Tabata.

Tra gli shonen di maggior successo degli ultimi anni vi è Black Clover, di cui, a differenza di altre serie edite da Shueisha, inspiegabilmente ancora non vi erano Funko Pop! ufficiali. Al Funko Fair 2022, è stato posto rimedio a questa pecca.

Accanto all’annuncio della line-up di Pop! a tema Boruto, Funko ha presentato quelle dedicate ad Asta, Yuno e gli altri Cavalieri Magici di Clover. Oltre ai suddetti due, questa collezione prevede le statuette di Noelle Silva e Luck Voltia, entrambi maghi del Toro Nero. Quest ultimo è protagonista di ben due figure, la prima, normale, in cui è circondato dai fulmini, e la seconda, più esclusiva e glow in the dark, in cui la sua magia gli abbraccia gli arti come un’armatura elettrica.

Oltre a queste cinque, a cui sicuramente ne seguiranno altre in futuro, troviamo anche le Pocket Pop! Keychain di Asta e Noelle. Prima della loro uscita, tuttavia, sono in arrivo tre nuovi Funko Pop! Pokémon. In conclusione, lo stop prolungato della serie anime realizzata da Studio Pierrot non pare aver inficiato il successo dell’opera, che continua a intrattenere con la serializzazione del manga.