Black Clover: presentate la nuova Opening ed il nuovo Ending Theme, cosa ne pensate?

Le due nuove sigle di Black Clover, l'anime di Studio Pierrot tratto dall'opera di Yuki Tabata, hanno debuttato in data odierna come da programma e sono finalmente disponibili all'ascolto.

Come anticipato nelle scorse settimane, lo studio di animazione ha deciso di inaugurare il suo ultimo cour con l'opening e l'ending theme numero nove, intitolate rispettivamente "RIGHT NOW" e "Jinsei ha Senjo da (Life is a Battlefield)". La prima è stata realizzata dal gruppo J-Pop femminile EMPiRE, già responsabile per il terzo ending theme della serie, mentre la seconda è stata curata dalla cantautrice pop Kalen Anzai, classe 1999.

I due brani hanno definitivamente sostituito "sky & blue" e "against all gods", le tracce prodotte dal gruppo J-Pop GIRLFRIEND e dal duo hip-hop m-flo. Secondo quanto rivelato dall'uscita numero 44 del settimanale Weekly Shonen Jump di Shueisha, queste due sigle saranno ufficialmente le ultime della stagione corrente.

Nonostante qualche tentennamento sul fronte delle animazioni, Black Clover 2 è riuscito a soddisfare le aspettative dei fan, specialmente grazie al grande lavoro svolto nella realizzazione del suo ultimo arco narrativo. Vi ricordiamo che la serie è visibile in chiaro su Crunchyroll ogni martedì pomeriggio.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono le nuove sigle? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!