Black Clover: presentati i doppiatori della Triade Oscura durante il Jump Festa 21

Durante il Jump Festa 21 sono stati rivelati due importanti aggiunte al cast della trasposizione animata di Black Clover, che entreranno a far ufficialmente parte dell'anime nell'arco narrativo della battaglia tra il Regno di Clover e il Regno di Spade, la cui data di debutto è stata prefissata al 5 gennaio 2021.

Si tratta degli attori e doppiatori Yui Ogura, che donerà la voce al personaggio di Vanica Zogratis, e di Tatsuhisa Suzuki, che doppierà Zenon Zogratis, inoltre alcuni giorni fa il sito ufficiale della serie ha annunciato che a ricoprire il ruolo di Dante Zogratis, proveniente dal Regno di Spade e capace di controllare il potere di un demone, sarà l'attore Rikiya Koyama.

I tre personaggi in questione formano la Triade Oscura che governa il Regno di Spade, e in calce potete trovare il loro design con i rispettivi doppiatori. Durante l'evento è stata anche mostrata in anteprima la nuova opening, di cui trovate il video in cima alla pagina, dal titolo Grandeur e realizzata dalla band Snow Man, che debutterà con l'inizio del nuovo arco narrativo insieme alla ending Beautiful, composta invece dal gruppo coreano Treasure.

Ricordiamo che nel capitolo 275 Mereoleona ha mostrato una nuova tecnica, e vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi dell'anime.