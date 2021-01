Black Clover: l'Alba Dorata è vittima di un'imboscata nella preview dell'episodio 164

Dopo aver esplorato il triste passato di Yuno, il nuovo arco narrativo della serie animata di Black Clover porterà gli spettatori ad ammirare la violenta battaglia tra i cavalieri del Regno di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade.

Come suggerito dall'utente Twitter @BCspoiler, l'episodio 164 dell'anime segnerà l'inizio dei combattimenti. Intitolata "Battlefield: Heart Kingdom", la puntata darà finalmente vita a uno dei momenti più attesi dagli appassionati dell'opera di Yuki Tabata.

In seguito alle rivelazioni sulle vere origini di Yuno in Black Clover, il mago si è trovato sulla difensiva quando la sua gilda è stata attaccata dai soldati del Regno di Heart. Considerati la più forte squadra del Regno di Clover, Yuno e i suoi compagni sono stati colpiti da un'improvvisa imboscata che li ha colti alla sprovvista. Tuttavia, il giovane mago potrebbe essere ancora sconvolto per quanto appena scoperto sulla sua identità.

Yuno sta per scoprire in prima persona quanto i maghi oscuri del Regno di Heart siano temibili. Ma le sorti dello scontro e dell'Alba Dorata dipenderanno anche dall'intervento di Asta e dei suoi Tori Neri, il cui capitano, nel frattempo, affronterà il potentissimo Dante Zogratis della Triade Oscura. Nel mentre, gli spoiler di Black Clover 278 rivelano uno sconvolgimento inaspettato.