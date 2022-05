Black Clover: ecco le prime informazioni sullo staff del film in uscita nel 2023

Attualmente, per gli appassionati di Black Clover è un periodo di buio assoluto. La serie animata di Studio Pierrot è ferma da ormai oltre un anno, mentre di recente l'autore Yuki Tabata ha programmato una lunga pausa per il suo manga. A rincuorare i fan, arrivano nuove informazioni ufficiali sul movie in uscita nel 2023.

Come notato da alcuni fan, negli extra della versione home video Blu-ray Disc di Black Clover è inclusa una intervista al regista Ayataka Tanemura in cui lo stesso afferma di essere al lavoro sul film. "Grazie per aver guardato l'anime fino a qui", dice Tanemura. "Lavorerà come regista alla pellicola attualmente in produzione". Una anteprima del suo lavoro, la troviamo nel primo trailer di Black Clover - the Movie.

Per gli spettatori dell'adattamento anime, questa è una bella notizia, poiché sinonimo di garanzia assoluta. Per chi non lo sapesse, in qualità di assistente regista al fianco del director Tatsuya Yoshihara, Ayataka Tanemura ha cominciato a lavorare per la serie anime sin dall'episodio 28. A lui, si devono le clamorose scene chiavi degli episodi 91 e 118. Dall'episodio 153, fino al 170, l'ultimo attualmente trasmesso, Tanemura è stato nominato regista dell'anime.

Al momento, non è ancora ufficialmente noto chi lavorerà al suo fianco. Stando alle indiscrezioni della rete, gran parte dello staff dell'anime di Studio Pierrot verrà riconfermato per i lavori sul film. Quel che maggiormente incuriosisce i fan, però, è sapere se Black Clover - the Movie avrà una storia originale o se invece adatterà il manga.