Black Clover: tutto pronto per il lancio del Volume 26, la Cover è dedicata a Vanica

Sono passate quasi due settimane dall'uscita del capitolo 265 di Black Clover ed in attesa della pubblicazione del nuovo numero (in arrivo il 4 ottobre), i fan hanno finalmente potuto dare un'occhiata alla splendida copertina del Volume 26 dell'opera di Tabata, mostrata a pochi giorni dal debutto del nuovo tankobon.

In calce potete dare un'occhiata alla Cover, in cui sono ritratte in primo piano Vanica Zogratis, la principessa Lolopechka e Noelle. Al momento non è ancora stato confermato quanti capitoli saranno inclusi nel nuovo Volume, anche se verosimilmente, osservando il numero di pagine, è possibile supporre che Tabata abbia deciso di inserire nella raccolta i capitoli dal 251 al 260.

Vi ricordiamo che in Italia il manga di Black Clover è pubblicato da Planet Manga e che il prossimo 22 ottobre arriverà nella penisola il Volume 24. Considerate le tempistiche, molto probabilmente potremo mettere mano sul tanto atteso Volume 26 nel mese di aprile 2021.

Per quanto riguarda l'anime, invece, nella giornata di ieri è stato trasmesso su Crunchyroll l'episodio 145 di Black Clover, intitolato "Salvataggio". La serie sta attualmente trasponendo gli eventi raccontati nel decimo arco narrativo, reperibili nei capitoli dal 215 al 230 circa.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la Cover? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante.