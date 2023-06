Black Clover: è tutto pronto per il ritorno in campo di Asta?

La grande battaglia per il destino di Clover è già cominciata. Grande assente nel Giorno del Giudizio è Asta, che all'inizio di questo arco narrativo conclusivo finale è stato relegato in una terra straniera. Il capitolo 361 di Black Clover prepara il campo per il maestoso ritorno del mago del Toro Nero

Con la sua prima apparizione a Clover Lucius Zogratis si assicurò di sconfiggere Asta, l'unico essere che avrebbe potuto mettere a repentaglio il suo piano con l'anti-magia. In realtà Asta non è stato ucciso, ma allontanato nel Paese del Sole, la terra di origine del capitano Yami. Dopo aver acquisito i segreti di quella terra straniera al fianco dello Shogun Ryuya Ryudo e dei suoi guerrieri scelti, i Sette Ryuzen, Asta è pronto per soccorrere i suoi compagni.

Attraversare la distanza che separa il Paese del Sole da Clover è impossibile, e non è nemmeno noto se sia effettivamente un'opzione fattibile. In ogni caso, Asta arriverebbe solamente per vedere il suo regno in fumo. L'unica speranza per rivederlo in battaglia è quella che i suoi compagni del Toro Nero aprano un portale che separi la distanza tra le due terre in un attimo.

Mentre Yuno prosegue la sua battaglia con Lucius, in Black Clover 361 i maghi del Toro Nero cercano un modo per salvare Asta. Pur non essendo sicuri che il loro amico sia ancora in vita, guidati da Vanessa Enoteca e Dorothy Unsworth, anch'ella una strega, Finral e gli altri si recano alla Foresta delle Streghe in cerca di aiuto dalla regina delle streghe. Unendo i poteri, i maghi del Toro Nero, il Capitano del Pavone di Corallo e la regina delle streghe attivano un gigantesco incantesimo che sembra possa riportare Asta a Clover. Tuttavia, questo tentativo di salvataggio verrà fermato, come possiamo vedere dagli spoiler di Black Clover 362.