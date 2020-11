Black Clover: nei prossimi episodi l'allenamento di Asta e compagni, scopriamo i titoli

Ormai è da diversi mesi che l'anime di Black Clover è entrato in una fase di filler. Ciò era già stato anticipato dai produttori a causa della troppa vicinanza con il manga. Infatti l'opera originale di Yuki Tabata sarebbe a solo una ventina di episodi di distanza che sarebbero velocemente coperti se non fosse per queste aggiunte.

E come aveva annunciato la pagina ufficiale dell'anime su Twitter, in Black Clover sta per iniziare un nuovo arco. Nel manga i sei mesi sono stati completamente saltati con un timeskip, ma invece l'anime si concentrerà sull'allenamento sopportato da Asta e compagni per diventare più forti. Al momento sono stati diramati i titoli dei prossimi episodi di Black Clover che confermano il nuovo ciclo in arrivo:

Black Clover 152: "Verso il domani!";

Black Clover 153: "I prescelti";

Black Clover 154: "Il vice capitano Langris Vaude";

Black Clover 155: "I cinque spiriti guardiani".

In particolare le sinossi dei primi due episodi, che arriveranno il 17 e il 24 novembre rispettivamente, fanno capire che Asta e gli altri personaggi saranno coinvolti in vari addestramenti. Questo li aiuterà a diventare più forti in vista della battaglia sicura contro il guerrafondaio Regno di Spade e i suoi esponenti più potenti, veri nemici della prossima saga di Black Clover.