Black Clover protagonista al Jump Festa: ecco la seconda key visual del film!

Grande protagonista della seconda e ultima giornata di Jump Festa 2022 è stato, com'era prevedibile, Black Clover. Nel corso del panel svoltosi durante la notte italiana, sono state svelate numerose novità riguardanti l'opera di Yuki Tabata. Ecco un riepilogo degli annunci fatti alla manifestazione di Shueisha!

Se il giorno inaugurale di Jump Festa 2022 è stato dominato da Dragon Ball Super, di cui è stato mostrato il trailer del prossimo lungometraggio, e Bleach, che tornerà per una nuova stagione anime, la giornata numero due è stata segnata da Black Clover.

Durante il relativo panel, a cui hanno presenziato i doppiatori originali di Asta e Yuno, la community attendeva con ansia informazioni riguardanti la pellicola annunciata alla fine della prima stagione anime, e così è stato. Al grande evento di Weekly Shonen Jump, è stata infatti mostrata una seconda key visual del movie, che unita alla prima mostrata qualche tempo fa crea una spettacolare immagine unica.



Protagonista del nuovo poster promo di Black Clover è Yuno, che stringe il pugno al petto per onorare l'ordine dei Cavalieri Magici di Clover. Sebbene non vi siano informazioni ufficiali per quanto riguarda il lungometraggio, quasi sicuramente sarà ambientato dopo l'episodio 170 dell'anime, dato che Yuno sembra essere già stato nominato Vice Comandante dell'Alba Dorata.

Ma non solo, per l'occasione, è stata mostrata la cover del Volume 31 del manga, oltre che un'illustrazione inedita di Yuki Tabata, accompagnata da un messaggio dell'autore. Infine, è stato anche annunciato un videogioco mobile, mostrato attraverso un epico trailer.

Per avere un trailer del film, invece, occorrerà invece attendere ancora qualche tempo. A quando la nuova stagione anime?