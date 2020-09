Black Clover: pubblicata la nuova opening ad opera del gruppo K-pop TXT

Tra le tante produzioni che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a imporsi sull'industria figura anche Black Clover, serie concretizzatasi grazie al lavoro di Yūki Tabata che ha saputo guadagnarsi gli apprezzamenti d'innumerevoli lettori, seppur l'adattamento animato abbia più volte fatto discutere per la sua qualità.

Nonostante le svariate critiche mosse all'opera per un lavoro d'animazione e di disegno non sempre al top e per una storia che è uscita dai binari tracciati dal manga, la serie anime continua a far parlare molto di sé e giusto recentemente sono giunte alcune interessanti novità che sicuramente sapranno fare la felicità di molti utenti. In particolare, dopo i vari annunci fatti nel corso delle ultime settimane, è stata infine svelata la nuova opening per Black Clover, come visionabile a fondo news.

L'opening ha debuttato insieme al 141° episodio della serie animata, con il video che pone particolare attenzione sul duro allenamento che Asta e Yuno hanno dovuto affrontare per poter portare a termine i propri obiettivi. Secondo quanto dichiarato, l'opening - la dodicesima uscita fino ad ora - s'intitola "Everlasting Shine" ed è stata realizzata con la collaborazione del famoso gruppo K-pop Tomorrow x Together.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stato confermato l'arrivo di un nuovo arco narrativo per l'anime di Black Clover, una notizia che però ha scontentato molti fan visto che, sempre secondo quanto svelato, tale saga aggiuntiva sarà incentrata su degli episodi filler.