Black Clover: pubblicata la nuova opening della serie

La serie di Black Clover è ormai prossima al nuovo arco narrativo, introdotto dalla stupenda opening pubblicata di recente. Vediamo insieme i dettagli.

Il cambiamento radicale, e recente, dello status quo all’interno della serie di Black Clover, sta preparando il terreno per uno degli archi narrativi più intensi e pieno di sconti mai visti prima. Avendo aspettando per settimane, è stata finalmente mostrata la nuova sequenza iniziale della serie. L’opening, l’ottava dell’intera serie, è una rapida successione dei momenti spettacolari dell’opera di Tabata, passati ed inediti, ed è contornata da una colonna sonora, intitolata “sky & blue”, composta da GIRLFRIEND.

Black Clover ha preparato questo arco narrativo dall'episodio 88, quando l’occhio magico della notte bianca ha continuato ad espandere la propria minaccia nel Regno di Clover. Con Asta e Yuno ufficialmente entrati nella squadra speciale dei Magic Knights, i Royal Knights, e visto l’attacco alla base dell’Occhio Magico della Notte Bianca, i fan hanno cominciato a speculare sulle future battaglie magiche che sarebbe apparse nel corso dell’arco narrativo.

Ora che il Wizard King è fuori dalla trama, dopo lo scontro con Licht, e che quest'ultimo ha raggiunto il suo scopo, è possibile vedere nel trailer parti distrutte del Regno di Clover. Come annunciato un paio di episodi fa, Yuno sembra aver subito una trasformazione in qualche modo, e nel trailer si vede Asta cercare di riavvicinarsi a lui. I fan vedranno come la loro rivalità continuerà nel corso delle prossime settimane, e il mistero degli Elfi comincierà a svilupparsi quando giungeranno nel Regno di Clover.