Black Clover: la puntata 88 dà il via alla lotta contro l'Occhio Magico

L'episodio numero 88 della serie di Black Clover si preannuncia ricco di azione. Dopo aver superato la selezione dei Cavalieri Reali, Asta e i suoi amici sono finalmente pronti a combattere i membri dell’Occhio Magico della Notte Bianca.

Usando come pretesto un banchetto in onore dei nuovi cavalieri, i personaggi di Black Clover cercano di scoprire chi tra di loro è una spia dell’Occhio Magico della Notte Bianca. Catturata, i Cavalieri Reali si preparano ad attaccare il quartier generale dei loro nemici, dividendosi in diversi gruppi. Asta rimane comunque insieme a Zora e Mereoleona, sarà con loro infatti che si troverà ad affrontare la più recente minaccia alla loro vita.

Nonostante sia appena iniziato, il nuovo arco narrativo di Black Clover sembra essere ricco di quegli elementi che hanno reso famosa la serie trasmessa per la prima volta da Crunchyroll nell'ottobre 2017, la serie cartacea è edita in Italia da Planet Manga. Yuki Tabata ha recentemente avuto dei problemi nel pubblicare con puntualità i capitoli della sua opera, come potete leggere nella notizia in cui annuncia che Black Clover non apparirà nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump.

Se invece volete rinfrescarvi la memoria sugli ultimi accadimenti dell'anime, ecco un recap degli esiti della selezione dei Cavalieri Reali. Scrivete tra i commenti le vostre anticipazioni sul nuovo arco narrativo!