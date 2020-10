Black Clover: qual è il vero obiettivo dei Devil Banisher?

Negli ultimi capitoli di Black Clover abbiamo fatto la conoscenza dei Devil Banisher, un gruppo misterioso che desidera assicurare alla giustizia chiunque sia associato ai diavoli. Ma qual è il loro vero scopo?

Il nuovo arco narrativo di Black Clover sta esplorando le conseguenze della guerra contro gli Elfi e la vera natura dei Devil Banisher. Questa misteriosa organizzazione è composta da un gruppo di cittadini del Regno di Clover che nutrono odio per il diavolo e per i cavalieri magici, i quali hanno distrutto le loro case durante una precedente battaglia. Ma dietro ai Devil Banisher si rivela qualcosa di molto più tetro e oscuro.

L'episodio 145 di Black Clover vede questa misteriosa organizzazione impegnata nei preparativi dell'esecuzione pubblica di Nero e Marie. Ma quando Asta salva la ragazza, mandando il piano in fumo, ecco che il loro obiettivo emerge.

I Devil Banisher, in realtà, vogliono entrare in possesso del potere del Diavolo. Alcuni membri di questa associazione non odiano i Diavoli, ma invece ne vogliono acquisire il potere magico. Rivelata la loro nuova natura, il gruppo viene rinominato Devil Believers. Nel frattempo, in Black Clover 266 è impegnato in duro allenamento. Per il lancio del volume 26 di Black Clover è ormai tutto pronto