Black Clover: quando finisce il manga di Yuki Tabata? I possibili sviluppi

Uno dei manga attualmente più longevi su Weekly Shonen Jump è Black Clover, lavoro di Yuki Tabata che dopo il fallimento con Hungry Joker è riuscito a trovare una quadra, proponendo una serie che è riuscita a ritagliarsi uno spazio sulla rivista. La popolarità del manga ha poi consentito lo sviluppo di un anime ancora più popolare.

In questo momento, Black Clover sta trattando la saga del regno di Spade e dei demoni, le creature dell'oltretomba che minacciano continuamente il mondo umano. Molti punti interrogativi potrebbero essere risolti durante questa saga, portando così all'esaurimento i punti principali della storia di Asta. Di conseguenza, quando potrebbe concludersi il manga di Black Clover?

L'attuale saga ha ancora diverse battaglie da coprire. Al momento attuale, ovvero al capitolo 304, manca ancora la conclusione dello scontro con Zenon. Una sua sconfitta chiuderebbe i giochi almeno virtualmente, ma è difficile che Morris accetti questa sconfitta e blocchi il rituale, dato che rimarrebbero esclusi i demoni più forti come Lucifugus, già menzionato nel corso di questi ultimi capitoli. Ciò potrebbe quindi portare a una battaglia finale di gruppo contro uno degli esseri più forti di Black Clover.

E arrivati a quel punto? Se Tabata concluderà la trama con un timeskip alla fine di questa saga, rendendo Asta l'Imperatore Magico e Yuno il re del regno di Spade, avremmo la fine di Black Clover in concomitanza con le altre serie famose di Weekly Shonen Jump. I capitoli rimanenti potrebbero essere una quarantina: in questo caso, Black Clover si concluderebbe per l'estate 2022, permettendo anche la realizzazione del film finale da parte di Studio Pierrot.

Tuttavia, come visto in precedenza, ci sono tante serie che si concluderanno sulla rivista nello stesso periodo. In più, Yuki Tabata aveva espresso più volte la volontà di rendere Black Clover una serie molto lunga. Questi due fattori potrebbero spingere il mangaka a tentare la via di allungare ulteriormente la storia, presentando qualche altra trama o portando i protagonisti nel paese di Hino, luogo di nascita di Yami Sukehiro. In quest'ultimo caso, la lunghezza della storia sarebbe indefinita e potrebbe richiedere altri 100 o 150 capitoli per la conclusione, portando il finale al 2025 o giù di lì.