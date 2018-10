Black Clover: Quartet Knights, annunciato l'adattamento cartaceo del videogioco

Attraverso il 44° numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump edito da Shueisha è stato annunciato che il recente videogioco intitolato Black Clover: Quartet Knights riceverà a breve un adattamento a fumetti.

Intitolato Black Clover Gaiden: Quartet Knights, il manga adatterà la campagna principale (quindi offline) dell’omonimo videogioco e sarà illustrato dall’artista Yumiya Tashiro, mentre Yūki Tabata sarà accreditato come autore originale. Supervisionato da BANDAI NAMCO Entertainment, il fumetto verrà serializzato dal prossimo 7 ottobre sull’app e sul sito ufficiale di Shonen Jump+.

Il gioco è stato lanciato in America ed Europa su PlayStation 4 e PC (via STEAM) lo scorso 14 settembre, mentre in Giappone è stato rilasciato in esclusiva per PS4 il giorno prima. Mix fra sparatutto in terza persona e combattimenti magici, Black Clover: Quartet Knights consente a otto giocatori di sfidarsi nella formula 4-vs-4, allo scopo di partecipare a battaglie cooperative e affrontare i propri rivali.



Scritto da Yūki Tabata e considerato dalla stessa Shueisha l’erede spirituale di Naruto, il manga originale di Black Clover è pubblicato in Giappone sulle pagine di Weekly Shonen Jump sin dal mese di febbraio 2015 e attualmente si stima che abbia venduto 4.8 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia l’opera è edita da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi 12 volumetti della serie.