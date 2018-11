Black Clover è il quarto anime più seguito e redditizio di TV Tokyo!

Nonostante la serie magica di Black Clover abbia registrato un esordio non proprio soddisfacente, i più recenti resoconti nipponici pubblicati dalla rete TV Tokyo hanno dimostrato che l’anime è invece uno dei più seguiti dell’ultimo trimestre.

Di recente, la rete televisiva ha infatti rivelato che la serie di Black Clover registra degli ascolti esorbitanti, risultando il quarto anime più seguito dell’emittente nipponico. Nella classifica degli ascolti, Black Clover è effettivamente classificato poco al di sotto di Naruto e Boruto, ma comunque al di sopra di Beach e Yu-Gi-Oh!.

A differenza degli scettici, i fan di Black Clover non sembrano molto sorpresi da questo risultato. L’anime potrà anche aver infastidito alcuni telespettatori a causa della stridula voce del protagonista Asta, ma lo show ha saputo conquistare il pubblico con combattimenti mozzafiato e una storia avvincente. Non a caso, TV Tokyo ha ordinato un nuovo pacchetto di episodi non appena la serie ha superato quota 50.

In questo momento la serie d’animazione di Black Clover si sta infatti avviando verso l’arco narrativo de “La Foresta della Strega”. La storia vedrà Asta e i compagni Black Bull addentrarsi nella suddetta foresta, dove questo apprenderanno di un’imminente invasione...



Scritto e disegnato da Yuki Tabata, il manga di Black Clover è serializzato sulla rivista nipponica Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2015. in Italia, invece, il fumetto è edito da Planet Manga, che finora ci ha proposto i primi 10 volumi dell’opera. Giusto al suo 52° episodio, l’anime è invece visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Crunchyroll.